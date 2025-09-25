Sardanas satánicas: más de 40 inscritos en un taller para impulsar esta modalidad de baile

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 40 personas se han apuntado, por el momento, a un taller para aprender a bailar sardanas satánicas o de persiana en Alpicat el próximo 11 de octubre. No se trata de ninguna invocación al demonio sino de una modalidad del baile que se comenzó a popularizar en el siglo XIX, aunque con la aparición de las colles sardanistes de competición cayó en el olvido, pero nunca desapareció. En algunos enclaves se mantuvieron vivas y ahora se vuelven a reivindicar, explica Pepi Montardit, de la Colla Dansaires del Pi de esta localidad del Segrià. Se caracteriza por priorizar el movimiento horizontal sobre el movimiento vertical con punteos diferentes que se hacen a mucha velocidad, lo que facilita movimientos horizontales que dan más espectacularidad que los pasos tradicionalesde este baile tradicional, explica Montardit.

Será una de las principales actividades del VII Aplec de Sardanes que se celebra en esta localidad del Segrià y estará a cargo de Els Joves de la Agrupació de Molins de Rei que serán los encargados de llevar a cargo los talleres para aprender a bailar este tipo de sardanas. Una semana antes tendrá lugar en Balaguer.

Montardit asegura que todavía no está cerrado el plazo de inscripción por lo que esperan que se apunten más interesados en este tipo de modalidad de baile y se cuelgue el cartel de completo. El precio del curso es de 10 euros, excepto para los jóvenes de entre dieciséis y veintinueve años y para los socios de las entidades organizadoras, para quienes es gratuito.

El día 11 a las 13.20 horas se ha organizado una comida para los asistentes a la sesión del curso de sardanas satánicas a base de bocadillo de llonganissa a la brasa, bebida y un helado por 5 euros. Entre las dos y las cinco de la tarde se llevará a cabo el curso de sardanas satánicas y a partir de las 17.15 comenzarán las sesiones de baile con la cobla Reus Jove i Contemporània, según explicó la responsable de la Colla Dansaires del Pi de Alpicat. A las 21.30 tendrá lugar una sesión de noche de bailes con la Cobla Contemporània y a las 20.30 horas una cena de hermandad y sorteos de regalos que ofrecen la veintena de entidades colaboradoras. La jornada finalizará a las 23.00 horas con una sesión de baile a cargo de Cristian Mòdol.