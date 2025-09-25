Un nuevo vecino pavonea por Raimat: un pavo real se pasea desde hace 4 años por las calles de la pedanía

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Felipe es el nombre que los niños y niñas de Raimat le han puesto a pavo real que desde hace más de 4 años se pasea por las calles del pueblo. Aunque vive “como un rey” al cuidado de todos los vecinos, su nombre no tiene ninguna intencionalidad de relacionarlo con la monarquía, “salió así, sin más”, asegura el alcalde de la EMD (entidad municipal descentralizada), Iván Fernàndez. Entre las 8 y las 10 de la mañana suele aparecer por la pedanía: “Pasa por el bar, la tienda, el restaurante y también el ayuntamiento, siempre solitario; algunos le dan de comer pero se busca bien la vida”, asegura. En uno de estos paseos fue captado por las cámaras de 3CatInfo. No tiene miedo de la gente, pero marca bien las distancias, sobre todo de los gatos, por los que no tiene mucha simpatía.

Felipe procede de una reserva natural próxima donde hay una colonia con una veintena de pavos reales. Algunos se establecieron hace tiempo en las instalaciones de las bodegas de Raimat, pero él ha preferido el pueblo, en concreto, el parque de las piscinas municipales, ahora cerradas, donde ha encontrado el hábitat perfecto.

En los últimos meses, el pavo real de Raimat se ha convertido en un atractivo turístico más. “Muchos de los visitantes que vienen a ver la iglesia y la ermita y también las bodegas se lo encuentran por las calles y se quedan muy sorprendidos. Lo cierto es que Felipe ya está adquiriendo cierta fama”. El alcalde remarcó que “ya lo sentimos como algo nuestro y velamos por que nadie le haga daño”. En este sentido, indicó que “lo tenemos controlado y si en algún momento detectamos alguna anomalía llamaremos de inmediato a los Agentes Rurales”.

No parece que precise de la compañía de sus congéneres ni tampoco de aparearse. “Nosotros no interferimos en su vida. Ha venido de forma natural y si quiere volver con los suyos, que lo haga. No obstaculizaremos de ninguna manera su actividad”, remarcó Fernàndez. El alcalde asegura que no molesta y “todos estamos al tanto de su seguridad para evitar que sea objeto de cualquier gamberrada, que no permitiremos y denunciaremos de inmediato”.

Come sobre todo verdura y su principal fuente de alimento la ha encontrado en los huertos municipales. “Tiene predilección por las coles”. Sin embargo, los responsables de la treintena de fincas donde se cultivan verduras y hortalizas ya han comenzado a notar el paso de Felipe. “Muchos han instalado mallas para proteger los huertos y los cultivos, pero en ningún caso se le hace daño”, puntualizó el alcalde.