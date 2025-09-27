Los contenedores bajo llave, tras las fiestas del Sant Crist en Balaguer

La Paeria de Balaguer ha adjudicado por 805.000 euros la adquisición e implementación de los nuevos contenedores de basura bajo llave para la fracción resto (no reciclable) y orgánica. Lo ha hecho a una unión de empresas (UTE) formada por una firma de Valencia y otra de Italia, y prevé que después de las fiestas del Sant Crist comiencen a desplegarse. Los usuarios deberán identificarse para abrirlos mediante tarjetas y una aplicación móvil.

El contrato incluye la entrega de 120 contenedores para la fracción orgánica y 120 para la fracción resto, así como la adaptación y cierre de las 16 islas de depósitos soterrados que ya existen en la capital. El edil de Servicios Municipales y Vivienda, Jesús Cienfuegos, explicó que todos los contenedores estarán dotados de dispositivos que permitirán el acceso controlado únicamente a usuarios identificados “para fomentar el reciclaje y reducir las aportaciones incorrectas”. El resto de fracciones de la basura están gestionadas por el consell de la Noguera, que ya ha iniciado el despliegue de los nuevos depósitos inteligentes en los pueblos de la comarca.

En Balaguer, el cierre de los contenedores incluye la distribución de 16.500 tarjetas identificativas para los vecinos, el desarrollo de la aplicación móvil y la configuración de una plataforma informática para la gestión y análisis de los datos.“Hasta la primera quincena de noviembre se actualizará el software del nuevo servicio con el padrón de habitantes y habrá un periodo de prueba. A partir de entonces se iniciará el despliegue de los depósitos”, dijo Cienfuegos. Asimismo, explicó que se actuará en un total de 102 islas de contenedores en la capital y que todos los usuarios tendrán acceso a tres islas. “De esta manera nos aseguramos que personas con dificultades de movilidad tengan cerca el punto para tirar los residuos a la vez que sean accesibles”, dijo. Añadió que también se harán campañas informativas y se habilitarán 10 puntos de información, con dos educadoras que se encargarán de solventar dudas sobre el nuevo sistema de recogida. Habrá cinco sesiones informativas y se editarán dos vídeos para explicar cómo funcionan las tarjetas identificativas y la app. El objetivo de la Paeria es aplicar bonificaciones a quienes reciclen mejor.