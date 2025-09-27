Postes caídos y problemas de conexión en Sanaüja

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sanaüja ha reclamado durante dos meses a Telefónica que reemplace dos postes medio tumbados por una tormenta y que causan problemas de conexión. Según la alcaldesa, Maria Casoliva, la compañía estaba a la espera de obtener permiso para poder acceder a la finca, pero el consistorio habló con el propietario y este dijo no haber recibido ninguna notificación. Este mes Telefónica aseguró que los postes no eran suyos, sino de Endesa, y esta replicó que eran de la firma de telefonía. Mossos y bomberos confirmaron que eran responsabilidad de Telefónica y esta dijo que subsanaría la incidencia en breve. El municipio recuperó ayer la fibra óptica.