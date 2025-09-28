Primer concurso nacional de perros pastores con vacas en Barruera

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Los perros pastores, aliados imprescindibles de los ganaderos en la alta montaña, fueron ayer los protagonistas de la feria ganadera de Barruera, que celebra este fin de semana el primer concurso nacional de perros pastores con vacas. Esta cita supuso un salto adelante respecto a la experiencia del año pasado, cuando se organizó una exhibición de ámbito más reducido. En esta ocasión, la competición ha reunido a una decena de pastores y sus perros procedentes de Portugal, Euskadi, Asturias, Aragón y Catalunya para demostrar su destreza en el manejo de ganado bovino.

El certamen, impulsado con la colaboración de la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus, sorprendió al público al mostrar cómo los canes logran guiar a reses con la misma precisión y obediencia que tradicionalmente logran al conducir rebaños de ovejas.

La feria mantuvo su aire popular y de encuentro, con exposiciones de animales, productores locales y distintas actividades infantiles y culturales. Entre ellas, destacó la presentación de un proyecto sobre la indumentaria tradicional de los pastores, promovido por el Museu dels Pastors de Llessui y el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Acogió el acto la sala polivalente Joan Perelada, donde también se proyectó el documental Transhumància, dirigido por el ganadero de la Alta Ribagorça Pau Barrull y realizado por Pepe Camps, un trabajo que reivindica la figura del pastor. Más allá de la cultura y la tradición, las nuevas tecnologías tuvieron también un papel destacado. El viernes por la tarde, el departamento de Agricultura organizó una jornada técnica sobre el uso de drones en la ganadería extensiva. Técnicos explicaron cómo estos dispositivos pueden ayudar a localizar rebaños, vigilar animales en zonas de difícil acceso e incluso dirigir sus movimientos en pastos de alta montaña. Es una innovación que, según los organizadores, complementa el trabajo de los pastores y refuerza la sostenibilidad de un modelo de explotación en equilibrio con el entorno.

Las actividades siguen hoy en Barruera con un desayuno popular, la apertura al público del patrimonio románico de La Vall de Boí, juegos infantiles, mercados artesanales y un concierto a cargo del grupo Cierto Pelo Rojo.