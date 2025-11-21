Dos premios internacionales para profesionales del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El doctor Xavier Matias-Guiu, jefe del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), catedrático de la UdL e investigador del Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida), fue galardonado la pasada semana con el premio internacional Arnaldo Bruno, en un acto celebrado en Roma y convocado por la Academia Nazionale dei Lincei de Italia.

El reconocimiento pone en valor las aportaciones del doctor Matias-Guiu en el conocimiento de las bases moleculares de los cánceres ginecológicos, entre otras. Paralelamente, el servicio de Oncología Radioterápica del HUAV, liderado por el doctor Moisés Mira, fue reconocido el miércoles en los V Premios Ennova Health 2025, en Madrid, en la categoría Empoderamiento Digital del Paciente, por su proyecto Radia.

Se trata de un chatbot –un asistente virtual– diseñado para mejorar la comunicación con los pacientes que inician un tratamiento de radioterapia. Mediante inteligencia artificial, el sistema permite reducir la ansiedad inicial de los enfermos, ofreciendo respuestas sencillas y fiables a sus dudas. El informático del proyecto, Dídac Florensa, también asistió al acto.