Detenido por intento de homicidio tras agredir a 3 personas en Lleida: le robó el móvil a una de las víctimas y le abrió la cabeza a otra a patadas

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la noche del sábado a dos individuos, un hombre de 26 años y una mujer de 20, por presuntamente agredir a tres personas y robar el teléfono móvil a una de ellas. Al hombre se le atribuyen delitos de tentativa de homicidio, lesiones y robo con violencia. Por su parte, a la detenida se le atribuye un delito de robo con violencia. La Paeria confirmó ayer estas detenciones. Los hechos tuvieron lugar en la plaza Ramon Berenguer IV a las 21.55 horas, y las detenciones se produjeron cerca de la calle del Riu a las 00.40 horas del domingo.

El agresor habría atacado a dos de las víctimas con una botella de cristal rota hasta herirlas en las extremidades, el tronco y la cabeza. Una de ellas incluso llegó a perder la consciencia tras recibir repetidas patadas en el cráneo que le abrieron la cabeza. Por último, el atacante, con ayuda de la mujer detenida, sustrajo el teléfono móvil a la tercera víctima, que resultó herida leve. Durante el arresto de los asaltantes, la Guardia Urbana encontró el dispositivo robado.

Por otra parte, la Urbana también detuvo este fin de semana a otro hombre acusado de un delito de robo con violencia. La víctima se desplazó por su propio pie a las dependencias policiales, denunció que le habían robado la bicicleta en la avenida Prat de la Riba y describió al ladrón. Los agentes lo localizaron al cabo de un rato cerca de la zona donde se produjo el robo.

Arrestado por robar en un coche y estafa bancaria

La Guardia Urbana arrestó este fin de semana a un hombre acusado de un delito de robo en interior de vehículo y otro de estafa bancaria en la Zona Alta de Lleida. El detenido habría abierto un vehículo y habría sustraído varias tarjetas bancarias, con las que realizó diferentes pagos en locales de la zona. Los agentes lo pudieron identificar y localizar gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos.

Asimismo, la Urbana se encuentra trabajando en el dispositivo policial previsto para la Fira Mos y las Festes de la Tardor, que reúnen mucho público en el Centre Històric.