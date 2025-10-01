El TSJC anula el pago de 666.000 € a la exsecretaria de La Portella

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Sala de lo Contencioso del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) ha revocado el auto por el que el juzgado de esa jurisdicción de Lleida cifró a finales de 2023 en 462.319 € la indemnización que el ayuntamiento de La Portella debía pagar a la exsecretaria A.C.B. como indemnización por despido. La resolución impugnada inculía el pago de “los intereses legales correspondientes”, lo que eleva la cifra en 203.871 euros y sitúa el total en 666.190, una cantidad que amenazaba con llevarse por delante la solvencia del consistorio.

El ayuntamiento, representado por la abogada Maite Nolla, que hace unas semanas logró que el TSJC declarara nula la tramitación del despido de la exsecretaria como improcedente por la vía laboral, lo que generaba la cuantiosa indemnización al calcularse sobre un salario mensual de 3.370 € brutos y una antigüedad de 26 años, ha reclamado a la exempleada ante el juzgado el reintegro de los 21.000 € que llegó a pagarle en 2017 como adelanto de la indemnización. La demanda, planteada como ejecución de sentencia, conlleva aplicarle a esa cifra un recargo del 30% (6.300 €) a cuenta de los intereses.

Paralelamente, el alcalde, Carles Català, que llegó a ser imputado como presunto autor de un delito de desobediencia por un juzgado de Balaguer por su negativa a pagar la indemnización a la exsecretaria, ha solicitado el reintegro de las cuantiosas multas coercitivas que le impuso el juzgado de lo Contencioso de Lleida, la última de ellas de 1.500 € diarios.

El rocambolesco escenario judicial se deriva de lo que el TSJC considera una “confusión” que “se iba agrandando” conforme transcurrían los más de trece años que ya dura el conflicto y que, básicamente, consiste en haber tramitado como despido laboral el final de una relación funcionarial de interinidad, que debe ser indemnizada con un máximo de un año de salario bruto, es decir, con 40.440 €

La exempleada lleva el asunto ante el Tribunal Supremo

� La exsecretaria de La Portella, A.C.B., ha recurrido ante el Tribunal Supremo las sentencias por las que en julio el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) revocó las resoluciones del Juzgado de lo Contencioso de Lleida que declaraban que su relación con el ayuntamiento de La Portella era laboral y consideraba improcedente su despido. El recurso, de cuya resolucion emanará la jurisprudencia por la que se regirán las liquidaciones de los miles de secretarios interinos de todo el Estado, sostiene, básicamente, que las sentencias anteriores establecen que finalizó su prestación profesional con el consistorio como trabajadora y no como interina, aunque se había encontrado en esta última situación con anterioridad, lo que deriva el cese a la jurisdicción social.