Quince voces para profundizar en la historia y el patrimonio del Pla

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Centre de Recerques Mascançà celebrará el sábado 18 de octubre las decimosextas Jornadas de Estudios del Pla d’Urgell en Castellnou de Seana, una cita consolidada en el calendario cultural y científico de la comarca que reunirá a quince investigadores de distintos ámbitos. Durante la jornada, que se desarrollará en el Casalet de Castellnou, se presentarán trece estudios que abarcan temas tan diversos como la historia, la arquitectura, la genealogía, la biología, la enseñanza y la literatura de este territorio. La conferencia inaugural irá a cargo del periodista Jordi Bonilla, quien ofrecerá un análisis sobre la programación musical en el Pla d’Urgell a lo largo de diferentes etapas históricas. El encuentro se completa con otras propuestas paralelas, como la presentación del decimosexto volumen de la revista Mascançà (mañana en el Arxiu Comarcal) y la recuperación, el domingo 12 de octubre, de la Jornada Europea del Patrimonio, con una visita guiada a los espacios patrimoniales más destacados de Castellnou.