Puente apremia a Generalitat y DGA a recuperar trenes de Zaragoza a Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, apremió ayer a la Generalitat y al Gobierno de Aragón a ponerse de acuerdo para recuperar los tres servicios diarios de tren de viajeros en cada sentido de la circulación entre Zaragoza y Lleida.

“Tienen los gobiernos el absoluto compromiso del ministerio de Transportes para recuperar esa comunicación fundamental para la Franja”, dijo el responsable de la cartera en su discurso en la inauguración del último tramo de la autovía A-22.

Nadie le había mencionado el tema, porque el protocolo de blindaje ante los medios de los altos cargos impidió que la prensa pudiera preguntarle nada, y la convocatoria iba de carreteras y no de trenes, lo que refuerza la llamada de atención aunque en el acto no había representantes de ninguna de esas dos comunidades.

Puente insistió en la “absoluta disposición” de su ministerio para recuperar ese tráfico en una línea sin catalogación de OSP (Obligación de Servicio Público), lo que requiere la intervención de las comunidades.

La pasividad que los tres ejecutivos han mostrado en ese asunto, que reduce las posibilidades de llegar a Lleida desde Binéfar o Monzón a un tren a las 17.27 horas y otro a las 23.08 y las de sentido contrario a otros dos a las 6.25 y las 17.48, dejan en la práctica en vía muerta el proyecto del núcleo de Cercanías de Lleida a Monzón que vienen reclamando las instituciones.