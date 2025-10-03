Nueva plataforma contra las plantas de biogás

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Una cincuentena de vecinos han constituido la plataforma Aturem el Biogàs a Tarroja de Segarra — Pobles Vius para mostrar su rechazo a las dos plantas proyectadas en el municipio. Ayer se concentraron ante el ayuntamiento donde leyeron un manifiesto. Consideran que el objetivo real de estas instalaciones es “dar salida a los residuos provenientes de zonas industriales y de las áreas metropolitanas (...) Son plantas sobredimensionadas respecto a las deyecciones que hay en la zona”, explicó Hector Beberide, portavoz de la plataforma. En este sentido, creen que tendrá un impacto negativo en la calidad de vida de los vecinos, tanto a nivel paisajístico, como por los posibles riesgos para la salud de las personas, ya que se encuentra a 1,9 kilómetros de la población. También les preocupa la posible contaminación del subsuelo o el tráfico de unos 12.000 camiones anuales entre ambas plantas. Por todo ello, aseguran que devaluará sus propiedades y agudizará el despoblamiento. En el manifiesto criticaron la falta de planificación por parte de las administraciones, con procesos “opacos” en beneficio de los oligopolios energéticos. “Queremos pueblos vivos, tierra fértil y energía justa”, sentenció Beberide.

La concentración contó con el apoyo de algunos vecinos de la Prenyanosa, del ayuntamiento y del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra. Este domingo asistirán a la manifestación de Pobles Vius en Lleida contra los macroproyectos energéticos.

Cabe recordar que el consistorio aprobó la suspensión de licencias para la implementación de energías renovables en suelo no urbanizable durante un año y estudiará la modificación del POUM para que sea más restrictiva con estos proyectos.