Proyectan el futuro tanatorio en la nueva residencia de bonÀrea

El ayuntamiento de Guissona proyecta construir el futuro tanatorio en la nueva residencia de la Fundació bonÀrea ubicada en la calle de la Experiència. En el último pleno celebrado el pasado jueves se aprobó una modificación de las claves de uso de este espacio para que pueda funcionar como equipamiento funerario, un primer paso indispensable.

El alcalde, Jaume Ars, explicó que están trabajando en la redacción de un convenio entre bonÀrea y el consistorio que determine los compromisos entre ambas instituciones y también se está elaborando un reglamento para definir cómo deberá ser el equipamiento a nivel técnico y su funcionamiento. El edil también invitó a los grupos de la oposición a formar parte de estos grupos de trabajo para que el proyecto pueda ser consensuado con todos los concejales del ayuntamiento. También se han reunido con distintas funerarias que han hecho sus aportaciones a nivel técnico. Si no hay ningún imprevisto, esperan poder abrir el nuevo tanatorio en 2026.