Seis intoxicados en incendios en casas de Almacelles y Balaguer

Seis personas resultaron intoxicados por inhalación de humo en sendos incendios en viviendas que se registraron a primera hora de la madrugada de ayer en Almacelles (5 heridos) y Balaguer (1). Tres de los afectados, dos de Almacelles y el de Balaguer, fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, según informó el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El primero de los fuegos se declaró a la 1.00 horas en una casa situada el número 46 de la calle Sant Jaume de Almacelles. En el interior del inmueble, una vivienda unifamiliar de tres plantas que, al parecer, estaba okupada, había cinco personas. Las llamas causaron daños en la planta baja, y el resto de la casa quedó afectada por el humo. De las cinco personas heridas, todas ellas por inhalación de humo, tres lo eran con pronóstico leve y fueron dadas de alta in situ mientras que las otras dos, un hombre y una mujer, fueron evacuadas en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Los Bomberos de la Generalitat activaron seis dotaciones. Posteriormente, estaba previsto que el inmueble fuera revisado por el arquitecto municipal para determinar si había daños estructurales.

El segundo incendio se declaró a las 1.43 horas en la capital de la Noguera, concretamente en la calle Cadí. Acudieron tres dotaciones de los Bomberos. El fuego quemó el comedor y la cocina, situados en la planta baja. En el interior había un hombre, que fue evacuado al Arnau de Vilanova. Los efectivos de los Bomberos lo dieron por controlado a las 2.30 horas. Al parecer, en el interior de la vivienda había muchos objetos, lo que dificultó la extinción.

Los Bomberos actuaron el año pasado en más de un incendio de edificios de media al día en Lleida. Hubo un total de 454 servicios.