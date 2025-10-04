Tráfico en una asociación cannábica de Cervera

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Cervera a dos hombres de 21 y 55 años acusados de traficar con droga desde una asociación cannábica de la localidad, que ha sido precintada. La policía había recibido informaciones que apuntaban a la venta de estupefacientes desde el local, en la avenida Catalunya. El miércoles se hizo un registro cuando había dos responsables y cinco compradores. Los agentes localizaron 505 bolsitas con marihuana preparadas para la venta, 1.189 gramos de cogollos, 119 bolsitas con hachís y una pieza grande, 640 porros y 873 euros. La gran cantidad de dosis y, el hecho de que las vendían a precio de mercado, confirmarían la actividad ilícita y que la asociación era una tapadera.