Camarasa estrena alcalde, de ERC, a medio mandato

Pere Pedrol, de Independents per Camarasa-AM (con 4 ediles, frente a 3 de CM), fue elegido ayer alcalde de Camarasa tras la renuncia de Elisabet Lizaso, que dejó el cargo el pasado jueves después de una década al frente de la corporación municipal. Lo hizo en un pleno extraordinario en el que Lizaso le entregó la vara de alcalde a Pedrol, que presidirá el gobierno municipal hasta las próximas elecciones municipales de 2027. El nuevo primer edil ejercía también de teniente de alcalde, un cargo que pasa ahora a Elisabet Lizaso. El equipo de gobierno afronta nuevos retos para el futuro de la localidad y los seis núcleos de población. El consistorio ha impulsado la reforma del Casal Municipal de Sant Llorenç de Montgai, que contempla una inversión de 323.067 euros, que serán financiados por el Pusoc.