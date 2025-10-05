El Lleida Air Challenge propulsa Alguaire

El aeropuerto de Alguaire celebra este fin de semana el Lleida Air Challenge, la feria insignia de la aeronáutica que se celebra en Catalunya y en todo el Estado. En el certamen se dan cita 110 expositores del sector, entre los que destacan las empresas de drones y hasta 25 escuelas de formación aeronáutica, cuatro más que las de 2024, y 9 marcas distribuidoras de aeronaves, casi el doble que el año pasado. La feria contó ayer con cientos de visitantes, que pudieron conocer de cerca distintas aeronaves, los drones y helicópteros de los Mossos d'Esquadra, Bombers, Guardia Civil y la empresa Helipistas. También hubo demostraciones de drones y se pudo participar en el Mini Drone Championship en el hangar de BAA. La feria incorpora por primera vez el nuevo edificio residencial del aeropuerto como espacio para conferencias, que se centran mayoritariamente en las salidas profesionales en el sector aeronáutico. Durante la inauguración del Lleida Air Challenge, la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, destacó que el certamen reafirma la posición del aeropuerto de Lleida-Alguaire “como un referente de aeropuerto industrial y de servicios”, gracias al enfoque especializado del certamen, que abarca los ámbitos comercial, tecnológico, industrial, New Space y formativo. Añadió que el certamen actúa como “plataforma comercial, de negocio y de innovación”, posibilitando sinergias entre expositores, aficionados y profesionales del sector. Recordó que el objetivo es hacer compatible toda esta actividad de la industria aeronáutica con los vuelos de pasajeros. En este sentido, ayer regresó a Alguaire el primer vuelo de pasajeros que salió el sábado pasado con un viaje organizado a El Cairo.

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Alguaire, Joan Guillaumet, el director de Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, el director del aeropuerto, Xavier Gómez, y el del certamen, Antonio Gil. Este destacó que el objetivo es “visualizar este sector a nivel público”. “Lo que buscamos es que los expositores acaben vendiendo sus productos, ya que han llegado hasta aquí participantes de Alicante, Valencia, Andorra o Burgos”, dijo.

Recalcó que el área de formación continúa en expansión y con mucha fuerza y paralelamente, la oferta de servicios se ha diversificado, incluyendo servicios de aerotaxi, como que el que opera ahora entre La Seu y Andorra. Insistió en el crecimiento notable del certamen con más distribuidores, empresas formativas y servicios, incluyendo aerotaxis.