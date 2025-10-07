Cortan con radial una valla que limita el acceso a la montaña en la Cerdanya: “los autores son vecinos”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lles de Cerdanya ha denunciado a los autores de cortar con una radial la barrera que limita el acceso motorizado a la montaña de Lles y Aransa. El mecanismo está instalado desde el año 2022 cuando el consistorio optó por preservar el medio natural limitando la circulación por la pista forestal que une el Cap del Rec y la zona de El Fornell.

Los hechos sucedieron en verano, en concreto, el 26 de julio, apenas unos días después de que el consistorio instalara cámaras de videovigilancia en la zona. La alcaldesa, Esther Castilla, explicó ayer que la barrera ha sufrido múltiples desperfectos desde su instalación hace ahora casi tres años.

“Tras disponer de todos los permisos necesarios hemos optado por instalar cámaras para evitar nuevos actos de vandalismo”, añadió. Según Castilla, unas semanas antes de la instalación del sistema de seguridad unos desconocidos cortaron también con una radial la misma barrera. “Estamos prácticamente seguros de que los autores son los mismos”, aseguró.

La edil confirmó que las grabaciones “han permitido a los Mossos d’Esquadra identificar a los autores del vandalismo, que son vecinos de la comarca”. Castilla lamentó que “los propios vecinos no acaten las decisiones del ayuntamiento con el fin de preservar nuestras montañas”. “Y lo más triste e impactante de todo es ver cómo estaba todo preparado y que el corte de la barrera con la radial lo hicieron en presencia de menores de edad”, consideró.

“El gasto para repararlo es mínimo y los autores actúan ya sabiéndolo y cubriéndose las espaldas porque son conscientes de que no es más que un acto de vandalismo y no irá más allá”. Según detallan las imágenes de la cámara de videovigilancia, los desperfectos los provocaron a plena luz del día, a las 12.58 horas.

El consistorio insta a los vecinos a “razonar y hablar y dejarse de más actos de vandalismo”. “El sistema de barreras sabemos que no es del agrado de todos pero es necesario para preservar el patrimonio natural y faunístico de la zona”, añade.

Desde la instalación de la barrera en el 2022, el consell comarcal pone cada año a disposición de vecinos y turistas un autobús lanzadera para facilitar el acceso a la montaña de Lles y de Aransa para las personas que no quieran realizar el recorrido a pie.