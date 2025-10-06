Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de Lleida ha dejado en libertad provisional al hombre de 40 años detenido la madrugada del domingo por haber violado, supuestamente, a su hija de 21 años. Los magistrados han sacado declaraciones tanto del acusado como de la víctima y han decidido soltar al hombre, que no se podrá acercar a menos de 200 metros de la víctima y le prohíben comunicarse de cualquier manera.

Tal como ha |adelantado esta mañana SEGRE, una patrulla de la Guàrdia Urbana se ha encontrado al hombre penetrante a su hija cerca de la Llotja de Lleida hacia las 3 de la madrugada, con el hijo del agresor (y hermano de la víctima) de sólo 8 años alrededor.

En estos momentos la investigación de los Mossos d'Esquadra continúa en marcha porque, según ha apuntado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, esta mañana, no sería la primera vez que el padre habría abusado sexualmente de su hija. Larrosa ha condenado los hechos, ha explicado que los dos habrían consumido alcohol y ha dicho que se trataría de una familia "normalizada, que tiene un entorno".