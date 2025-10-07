El acusado de violar a su hija de 21 años en la plaza de la Llotja de Lleida de ya lo habría hecho otras veces

La joven de 21 años que supuestamente fue violada por su padre la madrugada del domingo en la plaza de la Llotja, como avanzó SEGRE este lunes , explicó a agentes de la Guardia Urbana que no era la primera vez que su progenitor la obligaba a mantener relaciones. Así lo aseguró ayer el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que puso de manifiesto que “desde la Paeria condenamos con toda firmeza esta agresión y trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a la víctima y a su entorno. No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad”.

Por su parte, el investigado, de 40 años, pasó ayer a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer, que decretó su puesta en libertad con cargosy acordó las medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La jueza también tomó declaración a la joven, en una causa abierta por un delito contra la libertad sexual.

Fèlix Larrosa, sobre la supuesta violación, dijo ayer que “fue un vecino quien llamó a la Guardia Urbana para advertir que había dos personas manteniendo relaciones sexuales en la vía pública”. Añadió que “por las primeras declaraciones de la víctima, todo apunta a que no era la primera vez. Se está llevando a cabo una investigación conjunta de la Urbana y los Mossos d’Esquadra”.

Asimismo, informó que “hemos pedido analizar este núcleo familiar para ver cómo podemos actuar para proteger a las víctima y al menor de edad para ver porque se ha llegado a este punto”. Cabe recordar que en el lugar también había un niño de 8 años, hijo del investigado y hermano de la víctima. Al parecer, padre e hija estaban bajo los efectos del alcohol. Al parecer, la chica dijo que su progenitor le hacía beber para anular sus capacidades.

No estás sola Si tú o una mujer que conoces sufrís una situación de violencia machista, os podemos ayudar. Llamad a uno de estos teléfonos gratuitos y de atención 24 horas: 016 / 900 900 120

Descenso del 2,1% de los delitos contra la libertad sexual

La Paeria recordó que los delitos contra la libertad sexual disminuyeron un 2,1% en la ciudad durante el primer semestre del año. Sin embargo, la demarcación registró una violación cada tres días, repuntando los delitos sexuales hasta los 146 casos conocidos, un 25% más que durante el mismo periodo del año anterior. Así se desprende del balance de criminalidad del ministerio de Interior, que detallaba que las violaciones pasaron de las 43 del primer semestre de 2024 a las 61 de este año.