Altorrincón, Comporrélls, Alcampel y Baélls: El Gobierno de Aragón se equivoca en cuatro nombres de municipios de la Franja

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

El Gobierno de Aragón ha exhibido un inquietante desconocimiento de la Llitera en el decreto de las ayudas por las tormentas que descargaron sobre el país del 12 de agosto al 28 de septiembre, y que en el caso de la comarca de la Franja se concentraron en las jornadas del 30 de agosto y el 8 y el 13 de septiembre.

La relación de “términos municipales y comarcas afectadas por las lluvias torrenciales” incluye entre estas últimas a la Llitera, aunque solo en su denominación en castellano por mucho que la denominación oficial incluye la catalana.

En los municipios hay errores de bulto: Alcampel sin la ele final, Altorrincón con una ene intercalada y Comporrélls, con una o en lugar de una a en su primera sílaba y un acento de aportación propia en la última, como en Baélls. Cierra el despropósito citando como municipio a Zurita, núcleo de este último.