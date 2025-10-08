INICIATIVAS
Alumnos de Balaguer aprenden de los usuarios de una residencia
Los alumnos de ciclo medio del colegio Gaspar de Portolà de Balaguer celebraron el Dia Internacional de la Gent Gran junto a los usuarios de la residencia Comptes d’Urgell. Durante varias jornadas compartieron juegos como el dominó, bingo, bitlles catalanes y petanca, disfrutando de momentos de convivencia y aprendizaje mutuo. Desde el colegio destacaron que el aprendizaje también se encuentra en las personas y en las experiencias compartidas.