Alumnos de Balaguer aprenden de los usuarios de una residencia

El grupo de alumnos del colegio con los usuarios de la residencia. - E. G. P

Los alumnos de ciclo medio del colegio Gaspar de Portolà de Balaguer celebraron el Dia Internacional de la Gent Gran junto a los usuarios de la residencia Comptes d’Urgell. Durante varias jornadas compartieron juegos como el dominó, bingo, bitlles catalanes y petanca, disfrutando de momentos de convivencia y aprendizaje mutuo. Desde el colegio destacaron que el aprendizaje también se encuentra en las personas y en las experiencias compartidas.

