Ariadna Oltra inaugura las Aulas Universitarias ante 300 asistentes

Las Aulas de Extensión Universitaria de Linyola celebran por todo lo alto sus primeros 10 años de existencia con un programa de invitados de primer nivel, que arrancó el pasado sábado con la directora y presentadora de Els Matins de 3Cat, Ariadna Oltra. La periodista disertó sobre la comunicación y la información y los peligros de observar el mundo a través de canales o redes que no tienen la obligación, ni ética ni legal, de contrastar los hechos y entre los cuales ni la veracidad ni el rigor están entre sus finalidades. La polarización que los relatos sesgados o de parte comportan en la sociedad es un riesgo muy peligroso, sobre todo entre los más jóvenes, que corren el peligro de perder el sentido crítico y plural que debe acompañar a toda sociedad democrática. Oltra, que llenó a rebosar la sala 1 d’Octubre, dio una serie de datos de los canales de información que utilizan los ciudadanos por franjas de edad, y corroboró que los más jóvenes son los que más expuestos están a informarse solo a través de redes, lo que les deja más expuestos a los bulos. El público preguntó sobre varios temas de la actualidad y sobre el papel de los medios públicos. Un éxito de convocatoria para una entidad que este año se acerca ya a los 300 socios.