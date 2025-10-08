Confirman un nuevo ataque del oso a una oveja en la Val d'Aran

Un ós a la Val d'Aran.Conselh Generau de la Val d'Aran

El departamento de Territorio del Conselh Generau d'Aran ha confirmado un nuevo ataque del oso a una oveja en la zona de Salardú, en el municipio de Naut Aran.

Fuentes del Conselh d'Aran confirmaron que ha habido un incremento de ataques respecto a otros años, “aunque difícilmente sea en rebaños comunitarios vigilados con pastor”, dijeron.

No obstante, la semana pasada Agentes de Miei Ambient sí constataron la muerte de una oveja por el ataque de un oso en Salardú. Revolta Pagesa denunció el ataque y que se fuese “ tan cercano a los pueblos”.