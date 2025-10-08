El Govern cierra el colegio de un pueblo del Pirineo por falta de alumnos: "era una escuela muy familiar"

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El departamento de Educación ha cerrado la escuela de Sant Martí de Gessa, en el municipio de Naut Aran, después de que el número de alumnos se redujera de cinco a tres a pocos días de comenzar el curso 2025-2026. Según fuentes del departamento, los tres alumnos fueron reubicados en escuelas cercanas de la misma ZER (Zona Escolar Rural): uno en Salardú, otro en Es Bòrdes y otro en Arties. Educación explicó que la decisión se adoptó de forma consensuada con la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Gessa y con el acuerdo de las familias, que aceptaron los traslados. “En ningún caso el Govern quiere cerrar escuelas, especialmente ante la crisis demográfica actual y la falta de alumnos en los pueblos”, remarcaron las mismas fuentes.

El presidente de la EMD de Gessa, Sergio Ferrero, lamentó la situación y recordó que “hace ya algunos años que íbamos muy justos de alumnos”. También destacó la implicación de la maestra del centro, que ya ha sido reubicada tras el cierre en otra escuela aranesa. “Era una escuela muy familiar, y ella estaba muy implicada”, señaló.

No obstante, el sindicato CCOO calificó la clausura de “sorpresa”, asegurando que el departamento no informó a la representación legal del personal docente, pese a haber garantizado en julio a la comunidad educativa que el cierre no se llevaría a cabo. El ayuntamiento de Naut Aran había invertido hace solo cinco años unos 85.000 euros en la reforma integral del edificio, que durante el curso 2020-2021 llegó a acoger una decena de alumnos, desde la antigua P3 hasta sexto de Primaria. CCOO también denunció que las escuelas rurales son víctimas de “malas praxis informativas”, como la difusión de mensajes erróneos que vinculan el padrón con la admisión de alumnado, y pidió a los servicios territoriales de Educación que garanticen una información clara y correcta.

Cabe recordar que la consellera de Educación, Esther Niubó, manifestó meses atrás que el Govern no cerraría ninguna escuela este curso.