Herido grave en un accidente laboral en Bell-lloc d'Urgell

Una ambulància del SEM

Un operario resultó herido de gravedad este martes por la mañana en un accidente laboral en una empresa del polígono Vinyes del Mig de Bell-lloc. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 10.20 horas y al lugar acudieron los Mossos d’Esquadra y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Al parecer, el trabajador quedó atrapado en una máquina. Tras ser atendido in situ, fue evacuado a un centro hospitalario. Entre enero y junio se notificaron 3.374 accidentes en las comarcas de Lleida.

