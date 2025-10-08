Herido grave en un accidente laboral en Bell-lloc d'Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un operario resultó herido de gravedad este martes por la mañana en un accidente laboral en una empresa del polígono Vinyes del Mig de Bell-lloc. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 10.20 horas y al lugar acudieron los Mossos d’Esquadra y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Al parecer, el trabajador quedó atrapado en una máquina. Tras ser atendido in situ, fue evacuado a un centro hospitalario. Entre enero y junio se notificaron 3.374 accidentes en las comarcas de Lleida.