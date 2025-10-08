La Policía Nacional ha imputado a 80 personas por estafa en Lleida en un año

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Lleida ha desarticulado en el último año una red que facilitaba empadronamientos fraudulentos en la capital, ha liberado a ocho mujeres explotadas sexualmente, ha imputado a 80 personas por estafas y ha llevado 10 operaciones contra la marihuana. Así lo explicó ayer el comisario jefe del cuerpo en Lleida, José Manuel García Catalán, con motivo del Día de la Policía, que se celebró en la Llotja.

García Catalán también destacó la detención el pasado febrero de un médico por tenencia de pornografía infantil que entonces estaba de prácticas de medicina familiar en el CAP de Balàfia, como avanzó SEGRE, o las más de 250 personas detenidas por reclamaciones judiciales o de otros países.

El comisario pidió ampliar el personal en la frontera con Andorra, en un emotivo discurso ya que afronta sus últimos meses al frente de la jefatura en la demarcación. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó la “contribución imprescindible” de la Policía Nacional y dijo que “vamos a seguir invirtiendo en materia de seguridad porque se necesitan medios y personal para que sea efectiva”. El subdelegado, José Crespín, destacó “la vocación de servicio de los agentes”. Durante el acto se entregaron condecoraciones.