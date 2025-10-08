Tres flores de honor para un pueblo de Lleida: premio a la calidad de su paisaje urbano

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de El Palau d’Anglesola ha renovado las tres Flores de Honor en la decimocuarta gala de Viles Florides, celebrada el pasado viernes en el Món Sant Benet, un reconocimiento que distingue a los pueblos y ciudades que apuestan por cuidar y embellecer su entorno natural.

Viles Florides, un movimiento que ya reúne a 170 municipios de Catalunya y Andorra, valora la calidad de los paisajes urbanos, el respeto por el medio ambiente y la promoción de espacios saludables. En este mapa verde, El Palau d’Anglesola sigue siendo el único municipio del Pla d’Urgell que forma parte de esta red. Y es que El Palau cuenta con un total de 1.300 árboles ornamentales y más de 2.350 plantas arbustivas, además de plazas, jardines y parques cuidados al detalle, tal y como explicó el alcalde, Francesc Balcells, que quiso remarcar que detrás de esta belleza hay mucho más que flores: hay personas comprometidas. Así un grupo de vecinos voluntarios riegan los árboles y recogen basura de forma altruista; la brigada municipal repara desperfectos y los jardineros Víctor y Kiko conservan cada rincón en perfectas condiciones de mantenimiento.

También colaboran alumnos y docentes de la escuela de primaria Arnau Berenguer así como la guardería, y entidades locales como La Banqueta del Palau o Els Amics dels Peluts, que fomentan la conciencia ambiental ya desde edades tempranas.

Desde 2021, cuando se adhirió al movimiento Viles Florides, El Palau forma parte de esta red y ha ido consolidando su apuesta verde: en 2024 obtuvo por primera vez tres Flores de Honor y en 2025 las ha renovado, reafirmándose como referente comarcal en el cuidado del paisaje y sostenibilidad.