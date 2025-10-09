3.400 radiografías al año de estrenar el servicio en el CAP

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Un total de 3.400 radiografías de extremidades y tórax son las que ha hecho el servicio de radiología en el Àrea Bàsica de Salud de Les Borges inaugurado hace un año. La cifra demuestra que estaban más que justificadas las quejas de los usuarios, que reclamaron durante años su puesta en marcha, según explicó la responsable de la ABS, Meritxell Cunillera. Con dicho servicio se evitan desplazamientos a Mollerussa y Lleida, como era preciso hasta su estreno, sobre todo, de pacientes de avanzada edad, indicó. La unidad de rayos X monitorizada con dos detectores permite efectuar, previsiblemente, unas 5.000 exploraciones al año. El Área Básica de Salud de Les Borges da servicio a unas 16.200 personas de los municipios de L’Albagés, L’Albi, Arbeca, Les Borges, Castelldans, Cervià, El Cogul, L’Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Tarrés, El Vilosell y Vinaixa.

Además del aparato de rayos X se cuenta con un técnico especialista que pasa visita de 13.30 horas a 20.30 horas de lunes a viernes. Los fines de semana el consultorio está cerrado y si hay urgencias los enfermos deben desplazarse hasta la capital del Pla o del Segrià.

El centro de atención sanitaria de la capital de Les Garrigues abrió sus puertas en 2012 y ya estaba prevista una sala de radiología aunque quedó en el olvido. Desde entonces profesionales y usuarios la han reclamado a la conselleria de Salud. Según Cunillera, contar con esta prestación “refuerza el compromiso de Salud con el territorio, con una ruralidad muy dispersa”. Ahora se evitan desplazamientos largos.

La falta de un servicio de radiología en el CAP de Les Borges provocó protestas y movilizaciones ciudadanas y pronunciamientos de las institucionales de los municipios de Les Garrigues para reclamar su puesta en marcha. La ABS también cuenta con especialidades de psiquiatría y psicología y un día a la semana, ginecología.

Un total de 25 pacientes estrenaron a primeros de octubre de 2024 el servicio de radiología. Son personas que estaban agendadas desde hace días por lo que se trató de pacientes acumulados pendientes de revisión. La atención normal es de unos 15 pacientes en las visitas que se llevan durante los días de servicio.