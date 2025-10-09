Centro de visitas para Els Vilars

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La conselleria de Cultura ha concedido una ayuda de 200.000 euros al ayuntamiento de Arbeca para la construcción de un edificio de acogida de visitantes y la organización de talleres en el yacimiento ibero de Els Vilars, principalmente, dedicados a escolares. Según explicó el alcalde, Francesc Roset, el proyecto supondrá una inversión de 250.000 euros. En la actualidad, solo hay una caseta de madera para la recepción de personas que acuden a ver la fortaleza íbera. Según el alcalde, “es preciso contar con un edificio cerrado que aísle de las altas temperaturas del verano y del frío en invierno. Esta primera fase se completará con una segunda que en la que se prevé construir un centro de interpretación “para una promoción más visible del yacimiento y donde poder acoger grupos y dar una información detallada de la fortaleza”, indicó.

Tener una sede de acogida y un centro de visitantes fundamenta la intención del consistorio de solicitar a la Generalitat que Arbeca acoja otra sede del Museu d’Arquelogía de Catalunya. En la actualidad hay cinco repartidas por la geografía catalana, ninguna de ellas en Ponent. “De este modo queremos valorizar los yacimientos íberos que hay en Ponent”, ya que se haría referencia a todos ellos.

Roset explicó que habrá que buscar más financiación hasta completar toda la cuantía, aunque considera que habrá tiempo, ya que mientras la resolución de la ayuda es definitiva y se redactan los proyectos, licitan y adjudican, puede pasar un año para que comiencen las obras en 2027.

El yacimiento de Els Vilars está declarado Bien Cultural de Interés Nacional datado entre los siglos VIII y IV a C. Se sometió en febrero a una intervención para hacerlo más atractivo para los visitantes. Los trabajos se prolongaron hasta junio para “ofrecer por primera vez una restauración y adecuación íntegra de la fortaleza”, según el proyecto.