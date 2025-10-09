Inician el estudio sobre el edema en alta montaña

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los cuatro alpinistas, entre ellos Damià Sarró, de Bellaguarda, que integran la expedición que el día 4 salió hacia el Himalaya comenzó este martes su camino hacia Katmandú con el material preciso y la guía de los sherpas, que les acompañarán al campo base. Los alpinistas hicieron un viaje de 13 horas hasta el punto de partida. La experiencia durará hasta el al 1 de noviembre y dará pie a un estudio sobre las dos patologías más graves que se padecen en alta montaña a partir de los 2.500 metros: el edema agudo de pulmón y el edema cerebral. Sarró está acompañado por José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, de Altafulla; y Miquel Francisco Romeo, de Lleida. La investigación se hará subiendo al Himlung Himal, de 7.126 metros, donde los alpinistas se colocarán una sonda ecográfica especializada que servirá para recoger datos y analizarlos.