Lanchas 'aparcadas' en el aeropuerto de Lleida-Alguaire: entre hangares y torre de control descansan decenas de vehículos policiales ya jubilados

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Quince años después de que el primer vuelo comercial se elevara sobre los campos de cereal de Alguaire, el aeropuerto sigue buscando fórmulas para no quedarse en tierra. Y vaya si las encuentra. En estos años se han probado en sus pistas y hangares motores de cohetes; volado aerotaxis sin piloto ni tripulantes; formado centenares de aviadores; producido hidrógeno verde y hasta desguazado aviones para reciclar algunos componentes.

Pero estos días, a esa lista de usos poco convencionales se suma otro que parece sacado de una novela de ficción o incluso de género costumbrista en la que se mezclan realidad y humor: aparcar lanchas. Y no solo lanchas. Entre hangares y torre de control, descansan decenas de vehículos policiales ya jubilados. Hay furgones —las llamadas lecheras—, coches de paisano, motocicletas e incluso furgonetas sin rotular que imitan vehículos camperizados. Pero sin duda, lo que más sorprende es ver ahí embarcaciones que vieron tiempos mejores en medios acuáticos.

Una filera de motocicletes de Trànsit, aparcades a l’aeroport. - PAU PASCUAL

Según explica el Govern, Aeroports de Catalunya ha cedido este espacio al departamento de Interior para que guarde allí su flota amortizada, que ya ha sido dada de baja, a la espera de que la Administración decida si la subasta o la manda al desguace. Se trata, aseguran, de una solución temporal, aunque no hay aún fecha para decidir sobre el futuro de estos vehículos.