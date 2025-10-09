Un pequeño pueblo pintoresco del Pirineo veta las placas solares en los tejados para preservar la estética

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Arsèguel, un pequeño pueblo pintoresco situado a los pies de la sierra del Cadí y con apenas 78 vecinos censados, ha anunciado que prohibirá la instalación de placas solares u otros elementos que alteren el aspecto de las cubiertas de las viviendas del municipio por motivos de estética.

El objetivo principal, según adelantó ayer el alcalde, Antoni Casanovas, es “garantizar la preservación del paisaje urbano” del municipio. “Tenemos un pueblo demasiado bonito, con todos los tejados de teja, como para no apostar por guardar la estética”, añadió. De hecho, Arsèguel es un lugar habitual donde vecinos de la comarca acuden a realizar sesiones de fotos. Sus calles estrechas y empedradas con la imagen del Cadí de fondo son una de las imágenes más codiciadas.

Ordenanza

El consistorio prepara ahora una ordenanza, que prevé tener lista el próximo año, para vetar estos sistemas fotovoltaicos en los tejados de las casas del pueblo. A cambio, el ayuntamiento pondrá a disposición de todos los vecinos el tejado de una marquesina que construirá en el aparcamiento situado junto a la iglesia de la entrada del pueblo. Casanovas explicó que “será lo suficientemente grande como para tener capacidad para que todas las casas que lo deseen puedan instalar allí sus sistemas de energía verde”.

El radio de cobertura de las placas fotovoltaicas es de un máximo de dos quilómetros, dijo, por lo que “podrán hacer uso de este espacio todos los vecinos del municipio”. Queda pendiente por determinar la fórmula de gestión. “Buscaremos la fórmula pero no descartamos ceder el espacio de manera gratuita a los vecinos”, dijo Casanovas.

Este estacionamiento dispone de un transformador eléctrico muy próximo y los técnicos municipales han realizado reuniones con la compañía eléctrica de la comarca (Peusa) y han determinado que la instalación es viable, aseguró el edil. Casanovas explicó que el pueblo cuenta con 2 instalaciones fotovoltaicas. Una está instalada en el tejado de un vecino y la otra en el edificio del ayuntamiento. “Con la nueva normativa, ambas instalaciones deberán trasladarse a la marquesina”, concluyó.