El Consell d’Infants propone acciones para revitalizar la plaza Capdevila

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Consell d’Infants i Adolescents de Guissona, formado por el alumnado de Primaria y Secundaria de las escuelas e institutos del municipio, quiere revitalizar la plaza Capdevila y convertirla en un espacio vivo, seguro, y acogedor para todos los vecinos. Tras diferentes sesiones de trabajo y debate sobre los orígenes históricos de la plaza y los proyectos urbanísticos previstos por el ayuntamiento, los alumnos han propuesto diferentes acciones para mejorar el parque infantil, promover actividades culturales en la plaza y garantizar la seguridad y mantenimiento de este espacio. Para sensibilizar a la ciudadanía y poner en valor la plaza, han elaborado un vídeo promocional con sus propuestas. Desde el Consell d’Infants hacen un llamamiento a toda la comunidad para que participe en la recuperación de este espacio común para convertirlo en un punto de encuentro.

La iniciativa coincide con el inicio de las obras de mejora de la plaza, que empezaron a finales de septiembre con la demolición del antiguo depósito de agua. El 2022 la reforma de este espacio fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos. También se renovará la pavimentación, habrá una zona ajardinada y se construirá un espacio infantil.