Homenaje a un policía local que se jubila tras 35 años: "he tenido ocho alcaldes"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de personas homenajearon con una fiesta el pasado viernes a Sisco Ramos, agente de la policía local de Cervera, con motivo de su jubilación a los sesenta años, después de 35 de servicio. La celebración tuvo lugar por la tarde en la plaza Major de la capital de la Segarra.

Ramos entró a formar parte de la Policía Local de Cervera en el año 1990. Comenta con cierto orgullo “he tenido ocho alcaldes en la Paeria” durante sus más de tres décadas de servicio. Ingresó en el cuerpo en la época de Joan Salat, compartió trabajo con policías como Joan, Rafael, Virgini, Jeroni, Nogales, Chica, entre otros, hoy ya todos jubilados. Al margen de su trabajo, se ha caracterizado por su compromiso en las actividades del municipio. Durante unos años fue responsable del mercado semanal.