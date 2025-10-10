La activista cultural Carme Bonet publica el libro ‘La volta al món en 80 països’

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La activista cultural Carme Bonet presentó su libro La volta al món en 80 països el pasado fin de semana en el Paranimf de la Universitat de Cervera. La idea de escribir un libro sobre sus viajes surgió tras una exposición en 2011 en el Museu de Cervera con fotografías de sus aventuras por el continente americano. En su último viaje a Argentina a principios de año empezó a escribir su libro, con más de 240 páginas de vivencias y reflexiones personales. “Viajar me ha enseñado a tener una mentalidad abierta, a entender a la gente y aceptar todas las culturas (...) no soy una turista, yo soy una viajera”, afirma. Precisamente, considera que Argentina es el país con más belleza, pero también quedó impresionada con la India o las Islas Galápagos. En contraste, algunos de los viajes más duros fueron a Haití o Auschwitz.

En la presentación, a la que acudieron más de 200 personas, la acompañaron sus dos hijas, Judit y Vanesa, que relataron algunas anécdotas de los viajes compartidos. También participó su amigo Ramon Vallès. Bonet explicó que ha tenido oportunidad de viajar por todo el mundo, ya que su marido trabajaba como piloto de aviación. En el acto se proyectó un vídeo con fotografías editado por Pep Oriol y se pudo ver una exposición efímera con imágenes, recuerdos y objetos singulares de más de 65 países de África, Ásia, Europa y América que ha visitado.

El acto contó con la colaboración de la Associació Cultural el Campanar, de la que Bonet es presidenta. Los asistentes pudieron degustar el Bilandó, un montadito que la entidad ideó basandose en uno de los toques de campanas de los Campaners de Cervera.