Asaltan una pareja en una masía aislada de Sant Martí de Riucorb

Un grupo de ladrones asaltó y ató este viernes por la noche a un matrimonio en una masía aislada de Sant Martí de Riucorb, en el Urgell, según ha adelantado El Caso y ha podido confirmar SEGRE. Según los Mossos d'Esquadra, el aviso se recibió a las 22.12 horas después de que tres ladrones encapuchados irrumpieron en la vivienda e inmovilizaron la pareja que vive allí, un hombre de 65 años y su mujer, de 73.

Los asaltantes revolvieron todas las estancias de la casa, pero no encontraron dinero ni objetos de valor y huyeron con la furgoneta y los móviles de las víctimas. Los afectados no sufrieron lesiones durante el asalto, pudieron desatarse al cabo de un rato de que se marcharan los ladrones y avisaron al 112.

Los Mossos d'Esquadra tomaron declaración a la pareja y han abierto una investigación con el fin de identificar a los ladrones.