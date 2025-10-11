Detenida en Lleida por estafar con préstamos y criptomonedas en Binéfar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo a principios de este mes a una mujer de 63 años, vecina de Lleida ciudad, y a un joven de 20 años, de la provincia de Girona, como presuntos autores de seis delitos de estafa y otros seis de usurpación civil cometidos en Binéfar. Los investigadores les acusan de, mediante engaño, ganarse la confianza de las víctimas, haciéndoles invertir gran cantidad de dinero en criptomonedas, no llevándose a cabo finalmente dichas inversiones. En el momento en el que los supuestos autores obtenían los datos personales de los perjudicados, se hacían pasar por ellos para pedir créditos en diferentes entidades bancarias. El valor del dinero estafado supera los 25.000 euros. Durante la investigación, los agentes pudieron identificar y localizar a los supuestos autores de los hechos, que tenían un gran conocimiento informático, lo que dificultó la labor policial. Finalmente, fueron detenidos.

El puesto de la Guardia Civil en Binéfar instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón. El juez decretó para los arrestados la libertad con cargos y obligación de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial. En su última memoria, la Fiscalía de Lleida ya alertaba de que se había detectado un aumento de los casos de estafa mediante falsas inversiones y con criptomonedas.