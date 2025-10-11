Er Espitau demòstre era sua eficàcia damb eth Teleictus
Damb un simulacre en que se poguec iniciar eth tractament en 18 menutes. Concors tà escuélher director d’Aran Salut damb un salari de 100.000 èuros
Es Servicis Assistenciaus Integradi d’Aran realizèren era setmana passada un simulacre deth sistèma Teleictus en Espitau Val d’Aran, ua airina de telemedecina que connècte en temps reau a mètges d’espitaus sense neurològs especializadi damb especialistes en ictus, en tot perméter atau hèr ua diagnòsi e tractar damb ua màger rapidesa as pacients e milhorar era sua recuperacion. Jos eth lema Temps = cervèth, eth sistèma contribuís a evitar traslats que non siguen de besonh e garantís ua atencion mès personalizada.
Er exercici, coordinat amassa damb era Fondacion Àngels e eth Servici de Neurologia der Espitau Universitari Arnau de Vilanova de Lhèida, permetec monitorizar es tempsi d’intervencion e registrèc un “temps pòrta-agulha” —des dera arribada deth pacient enquiath moment deth tractament revascularizador— de sonque 18 menutes, fòrça per dejós deth maximom de 40, un resultat que siguec avalorat de forma tanplan positiva pes observadors deth simulacre, en que participèren equipes d’urgéncies, eth grop de Pompièrs Emergéncies, personau administratiu, tecnics de radiologia e especialistes en neurologia.
Per un aute costat, Aran Salut a daurit un procès de seleccion entà contractar de forma definitiva a un director o directora gerent, damb un contracte indefinit e ua retribucion annau lorda de 100.000 èuros. Era convocatòria, aprovada peth Conselh d’Administracion d’Aran Salut, establís requisits coma titolacion universitaria de grad o licenciatura, experiéncia minima de tres ans en gerència en airau sanitari public o cinc ans en privat, ath delà de coneishements acreditadi de catalan (nivèu C1) e aranés (nivèu B2).
Era seleccion includirà fases d’evaluacion curriculara, entrevistes, pròves psicotecniques e valoracion de merits en lideratge, gestion, planificacion estrategica e competéncies sociaus. Cau senhalar qu’es nauti cargues deth departament de Salut e der Institut Catalan dera Salut en Lhèida arreceberen en 2023 salaris que van des 90.000 enquias 115.000 èuros lordi. Es gerents des regions sanitàries de Lhèida e der Alt Pirenèu e Aran percebèren un shinhau mens de 100.000 èuros, mentre qu’era directora d’Atencion Primària crubèc 90.000 èuros. Es aspirants pòden presentar era sua candidatura enquiar 1 de noveme de 2025.