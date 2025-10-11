La Font Monumental de Castelló de Farfanya se restaurará y será automática

Castelló de Farfanya ha dado luz verde a las obras de mejora de la Font Monumental, situada junto a la iglesia de Sant Miquel. Se trata de una fuente de estilo barroco, construida en el siglo XVIII, que será objeto de una restauración integral para preservar su valor histórico y mejorar su funcionalidad. El alcalde, Omar Noumri, explicó que las intervenciones comprenden la renovación de los surtidores, la instalación de iluminación nueva y una excavación en el suelo de la fuente para estabilizar su base.

Una de las innovaciones más destacadas será la incorporación de surtidores automáticos. “El agua brotará al acercarse una persona, sin necesidad de pulsador manual, lo que permitirá conservar la estética original de la fuente, sin elementos modernos que desentonen del conjunto barroco”, dijo el alcalde. Según Noumri, los surtidores actuales están deteriorados por el tiempo, lo que ha provocado filtraciones y un aspecto descuidado. En cuanto a la iluminación pretende realzar los detalles arquitectónicos por la noche haciendo más visible el relieve, los escudos, los ángeles y el arco barroco.

El consistorio también quiere actuar sobre los escudos heráldicos que adornan la fuente. Según el primer edil, la Font Monumental tiene forma de hornacina coronada por un arco superior con el escudo de las tres torres de Castelló. A los lados, encima de los capiteles de las columnas, hay dos ángeles que presentan los escudos de Cecília de Comenges y del Comte Pere del Comtat d’Urgell. Estos escudos están incrustados en la estructura de la fuente, y debido a las inclemencias meteorológicas se encuentran dañados y es necesaria una restauración. Por ello, el consistorio prevé extraerlos, reproducir réplicas exactas y situarlas en el lugar original con el fin de proteger los originales en un espacio interior o bajo condiciones más seguras para salvaguardarlos, según explicó el alcalde.

Otra parte de los trabajos en la fuente monumental consistirán en una excavación en el suelo de la plaza justo al nivel de la fuente, para asegurar que la base esté correctamente asentada, evitar las filtraciones de agua hacia los muros y corregir posibles problemas de humedad de esta estructura. Está previsto poder licitar los trabajos este mismo año.