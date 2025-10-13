Muere un vecino de Menàrguens de 56 años atropellado en la A-14 en Almenar

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un peatón murió este domingo por la noche al ser atropellado por un turismo en la autovía A-14 en Almenar. Según el Servei Català de Trànsit, el aviso del atropello se produjo a las 20.52 horas desde el punto kilométrico 14,9. La víctima mortal es un vecino Menàrguens de 56 años.

A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y tres unidades el equipo de apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).