Abre una nueva tienda en Lleida: Casa del Libro aterriza en el local histórico donde había una cadena de ropa

La cadena de librerías más grande de España, Casa del Libro, del grupo Planeta, proyecta abrir en breve un establecimiento en el Eix Comercial de Lleida. Tras examinar diversos locales, el elegido es el que ocupaba hasta hace pocos meses la marca de ropa Benetton, en el número 14 de la plaza Paeria, junto al mismo ayuntamiento. Ya hay carteles en la fachada creando expectativa: “Hola Lleida, una nova marca arriba aquí” y “El compte enrere ha començat. Fem cultura. Fem comerç”.

Al principio hubo algunas reticencias por el hecho de que la fachada no puede 'tocarse' –por ejemplo, para ampliar las entradas– al tratarse del edificio histórico de la antigua Banca Llorens, catalogado por la Paeria. Casa del Libro, cuya tienda principal abrió en Madrid en 1923, pasó a formar parte del grupo Planeta en 1992 y, siete años después, inició su expansión por todo el país, donde ya cuenta con más de setenta establecimientos. En Catalunya, el de Lleida será el tercero después de Barcelona y Tarragona. Esta operación llega poco más de un año después de la venta de la histórica librería- papelería Caselles, en plena calle Major, a la cadena barcelonesa Bookish.

Aquella venta se materializó con una serie de condiciones, como la conservación de la ‘marca’ Caselles, todo un emblema en el Eix Comercial desde su apertura en la calle Major en los años 30 del siglo pasado.

Tercera librería en 3 años

Este nuevo proyecto de Casa del Libro supondrá la tercera apertura de una librería en Lleida en los últimos cinco años. En diciembre de 2020 abrió en Cappont la irreductible, de la mano de Joan Roure y Raquel Fontecha. Y apenas unos meses después, en marzo de 2021, arrancó La Fatal, en la calle Vallcalent, con los hermanos Jordi y Ramon Souto al frente. Precisamente, el próximo día 23, La Fatal presentará en la Llotja su nuevo proyecto editorial, el sello Eclecta, dando así un paso más en la industria del libro.

Cabe recordar otro ‘desembarco’ en Lleida hace dos décadas de una firma del grupo Planeta, que no cuajó. Utòpics de ocio y cultura (librería, música, cine, informática, juegos de ordenador, telefonía...) abrió en un local de la calle Magdalena en noviembre de 2003, pero cerró en marzo de 2005 al no cumplirse las expectativas económicas.