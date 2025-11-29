Detenido un conductor de autocar por pegar a otro en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre como presunto autor de una agresión a un compañero de trabajo en una empresa de autocares de Ponent. La víctima perdió tres piezas dentales y recibió cuatro puntos de sutura por un corte en el labio. Los Mossos imputaron al arrestado un delito de lesiones y remitieron las diligencias al juzgado que había de guardia, por lo que el caso todavía está en fase de instrucción.

La víctima ha explicado a este periódico cómo ocurrió la agresión, que se produjo el 4 de agosto. “Al día siguiente de regresar de un viaje, fui al autocar porque me había dejado unas gafas. Me las encontré rotas y fui a pedir explicaciones. Uno de los compañeros, sin mediar palabra, me propinó un puñetazo”. Al lugar acudió una patrulla, que detuvo al supuesto agresor. Por su parte, la víctima fue atendida en el hospital Arnau de Vilanova, donde le suturaron con cuatro puntos el corte en labio inferior. Además perdió tres dientes y se le movieron dos empastes. “Todavía tengo secuelas y me supondrá un gasto de más de 8.000 euros en el tratamiento ortodóncico, además del perjuicio estético. Ahora me pongo mascarilla cuando trabajo”.

El Código Penal prevé penas de entre tres y seis años de prisión para estos supuestos, ya que se considera una lesión que causa la pérdida o deformidad de un miembro no principal.