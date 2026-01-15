SEGRE

Muere una persona en la vía del AVE en Lleida

Este miércoles por la noche y la circulación de alta velocidad quedó interrumpida

Imagen de archivo de un tren AVE en la estación de LleidaSegre

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona registraron demoras a última hora de este miércoles como consecuencia de la muerte de una persona en la vía férrea en las afueras de la ciudad.

“A causa del accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre la estación de Lleida-Pirineus y Bifurcación Artesa, los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona pueden registrar retrasos”, publicó Adif, titular de la infraestructura, a través de su cuenta en X.

Dispones de ayuda: 024. Línea de atención a la conducta suicida

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

Las personas que tengan pensamientos suicidas pueden encontrar apoyo y ayuda en los teléfonos 061 y 024

