Muere una persona en la vía del AVE en Lleida
Este miércoles por la noche y la circulación de alta velocidad quedó interrumpida
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona registraron demoras a última hora de este miércoles como consecuencia de la muerte de una persona en la vía férrea en las afueras de la ciudad.
“A causa del accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre la estación de Lleida-Pirineus y Bifurcación Artesa, los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona pueden registrar retrasos”, publicó Adif, titular de la infraestructura, a través de su cuenta en X.
