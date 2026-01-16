Fallece una vecina de Lleida de 40 años arrollada por un tren AVE

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una vecina de Lleida de 40 años perdió la vida el miércoles por la noche al ser arrollada por un convoy del AVE en la partida Pla de Lleida, en las afueras de La Bordeta. El atropello se produjo alrededor de las 22.30 horas. La mujer falleció en el lugar a consecuencia de la gravedad de las heridas. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que certificaron la muerte de la mujer.

El convoy que arrolló a la mujer, que quedó parado a raíz del atropello, procedía de Madrid, había hecho parada en la estación de Lleida y su destino final era Figueres-Vilafant. Protección Civil activó la prealerta del Plan Ferrocat. Por su parte, los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la investigación del caso. Alrededor de la medianoche se hizo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Institut de Medicina Legal de Lleida.

Adif, titular de la infraestructura, informó el miércoles que “a causa del accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre la estación de Lleida-Pirineus y Bifurcación Artesa, los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona pueden registrar retrasos”. Sobre las 0.20 horas el tren retomó la marcha.

La víctima mortal es una vecina de Lleida de 40 años a la que se estaba buscando desde primera hora de la tarde del miércoles después de que su familia alertara de que no había regresado al domicilio. De hecho, de noche se pidió ayuda con su foto a través las redes sociales y de grupos de WhatsApp, donde se viralizó.

El pasado 29 de noviembre, una adolescente de 15 años resultó herida crítica en un incidente similar en una zona cercana a La Bordeta. A consecuencia del siniestro, las líneas R-13 y R-14 sufrieron cortes. La joven fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova.