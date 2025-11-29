Nuevo revés a la modernización del Urgell con un ‘no’ rotundo de Térmens

Nuevo revés al proceso de modernización del Canal d’Urgell. La colectividad número 6, que gestiona unas 3.000 hectáreas de regadío, rechazó ayer el proyecto tras una votación celebrada en el pabellón de Térmens. El resultado fue claro: el 63% de los votantes se posicionó en contra de la modernización, frente al 37% que lo hizo a favor. Esta colectividad incluye fincas repartidas entre los municipios de Térmens, Bellcaire d’Urgell, Vallfogona de Balaguer, Bellvís y Vilanova de la Barca, y la convierte en una de las zonas con un gran peso territorial dentro del sistema del canal. Acudieron a votar unas 700 personas de las cerca de 800 que tenían derecho a hacerlo, un dato que refuerza la trascendencia del resultado. El presidente de la colectividad, Miquel Tribó, explicó que uno de los principales obstáculos para sacar adelante la modernización es el envejecimiento de los partícipes. “El 75% de los regantes es gente mayor y esto pesa mucho a la hora de tomar decisiones de este calibre”, señaló tras conocerse el escrutinio. La colectividad número 6 cuenta con seis síndicos que deberán ratificar oficialmente el rechazo el próximo 21 de diciembre, votando no al proyecto. Con este resultado, ya son dos las colectividades que han votado negativamente a la modernización, después de que hiciera lo propio la de Els Alamús el lunes. Mañana está prevista la votación de la colectividad 19, en Les Borges.