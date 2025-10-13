Vecinos ‘detectives’ ayudan a actualizar el censo de viviendas vacías

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los vecinos del centro histórico de Tàrrega han cogido la lupa y se han puesto la gorra de detective para ayudar a Repoblem a actualizar el censo de viviendas vacías del barrio. Aunque en el ayuntamiento solo constan cinco inmuebles deshabitados, los residentes aseguran que la cifra real es mucho mayor. Según explicó Sebastià Mata, técnico de Repoblem, “la realidad no acompaña lo que nos indica el censo, que ha quedado desfasado y ya no nos aporta la información necesaria”. Por eso, han decidido contar con la colaboración vecinal para reformularlo y obtener datos más ajustados a la situación actual.

La semana pasada se celebró la primera reunión de trabajo y se definieron los criterios de análisis. Entre los indicadores que estudiarán figura si las viviendas generan residuos, es decir, si sacan cubos de basura ya que el reciclaje se hace con el sistema puerta a puerta en dos fracciones. Tras una primera aproximación, iniciarán el trabajo de campo de verificación.