Detenido en Andorra un hombre de 44 años buscado en España por agresiones sexuales a menores

La policía de Andorra ha detenido este jueves por la mañana en Andorra la Vella a un hombre de 44 años que estaba buscado en España para cumplir una condena por agresiones sexuales a menores. Según ha informado la policía en un comunicado, la Audiencia Provincial de Sevilla había emitido una orden internacional de detención para que el arrestado cumpliera la condena penal que tenía pendiente por delitos cometidos entre 2013 y 2016.

Concretamente, se le condenó por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad y un delito continuado de abuso sexual a menor de edad, unos delitos que en Andorra serían constitutivos de un delito mayor de agresión sexual constitutiva de violación.

El hombre residía en Andorra desde 2019, pero fue condenado en 2023 y fue la policía quien, a través de una sospecha, activó los canales de cooperación internacional. Después de verificar los hechos, el cuerpo de seguridad constató que el ahora detenido había huido desde España y se encontraba residiendo en el Principado pendiente de cumplir la condena.

Orden activada esta semana

En el momento en que Interpol activó esta misma semana la búsqueda internacional, los efectivos de la Oficina Central Nacional de Interpol en Andorra han procedido "inmediatamente" a detener al hombre por orden de la Fiscalía. La policía ha indicado que el arrestado ha pasado a disposición judicial este mismo jueves al mediodía y se espera que las autoridades españolas formalicen la demanda de extradición.