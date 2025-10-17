El Aula d’Extensió, en el Gran Teatre

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Aula d’Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera se trasladará del Auditori Municipal al Gran Teatre de la Passió a partir de este curso. Así lo anunció el presidente de la entidad, Jaume Rossich, en la inauguración del nuevo curso el pasado martes. La junta tenía claro que la limitación de espacio no podía ser un obstáculo para continuar creciendo. El Auditori Municipal, con capacidad para 140 personas, se había quedado pequeño para los 195 socios que tenían en junio. Entonces, el presidente pidió a los miembros de la asociación que buscaran nuevos socios para dar “un gran salto” y poder celebrar así las sesiones semanales en el Gran Teatre de la Passió, con 1.700 localidades. “De 195 socios hemos pasado a 255, un incremento del 30% en tan solo un año”, dijo Rossich. El presidente agradeció la colaboración del Patronat de la Passió por haberles facilitado el espacio y a la Paeria de Cervera, que financiará gran parte de la calefacción.

El Aula d’Extensió programará un total de 28 conferencias semanales cada martes durante este curso, una excursión al Liceu para ver la ópera L’elisir d’amore y dos salidas culturales. El próximo martes, el cocinero y comunicador Arnau Paris, dará la conferencia “Per sucar-hi pa”, una de las actividades enmarcadas dentro de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, patrocinada por el consell. Los ponentes de las próximas sesiones hasta diciembre serán: Marta Aldomà, licenciada en humanidades y relaciones internacionales; Circe Ramos, psicóloga; Mireia Rossich, cantante y licenciada en el Institut del Teatre; Lluís Urpí, periodista; Assumpta Montellà, historiadora; Albert Roca, antropólogo e historiador y Albert Beorlegui, licenciado en derecho y comunicador de profesión. Al acto de inauguración asistieron Màrius Bernadó, coordinador de las Aulas d’Extensió Universitària, el alcalde, Jan Pomés, y el presidente del consell comarcal, Ramon Augé, y terminó con el espectáculo Guernica del grupo Rumbesia.

La de Guissona inicia el curso con una charla de Josep Santacreu

El pasado 9 de octubre el Aula d’Extensió Universitària de Guissona también arrancó el curso con la conferencia “Passat, present i futur de les Cambres de Comerç” a cargo de Josep Santacreu, médico, directivo empresarial, filántropo y presidente de la Cambra de Barcelona desde octubre de 2023, nacido en el municipio. Para este curso han programado nueve conferencias que se celebran los jueves en la Sala Galeria del Ateneu y dos salidas culturales. Entre los ponentes más destacados hasta el próximo mes de junio, figura el cocinero Arnau Paris, que hablará sobre derroche alimentario, el periodista Eloi Vila, que disertará sobre la memoria histórica, o la cocinera Maria Nicolau.