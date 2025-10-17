SEGRE

En marcha el silvopastoreo en 30 hectáreas de Tarrés

La iniciativa se puso en marcha ayer en una finca de Tarrés y estará controlada por dos pastoras. - ÀLEX SAMPER

Un rebaño de 15 cabras y unos 10 caballos comenzaron ayer a pastar en unas 30 hectáreas de las partidas de la Gravera y Fontfreda de Tarrés para experimentar el silvopastoreo y, de este modo, evitar incendios en el bosque. Los terrenos son de unos 60 propietarios, aunque también hay fincas del consistorio. Los rebaños están controlados, ya que cada animal lleva un GPS para localizarlo, según explicó el alcalde, Carles Mora. La experiencia comenzó a fraguarse durante el pasado mandato. En estos últimos años se ha conseguido el beneplácito de los dueños de bosque y también el asesoramiento de cómo actuar por parte de bomberos y asociaciones de defensa forestal. Ha supuesto una inversión de 117.000 euros que ha financiado la Generalitat. Dos pastoras se harán cargo de vigilar los animales.

