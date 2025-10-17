Guixers adjudica la masía cedida y que ha rehabilitado

La pareja de Callús, en Manresa, que ha alquilado la masía. - AJUNTAMENT DE GUIXERS

El ayuntamiento de Guixers ha adjudicado la masía Santa Eulària que ha reformado con el objetivo de atraer a nuevos vecinos. El inmueble fue cedido por un vecino por un periodo de once años, y se ha adjudicado por el mismo periodo, según explicó el alcalde de Guixers, Jordi Selga. Cinco familias optaban a alquilarla y ha sido finalmente para una pareja de Callús, que pagarán 480 euros al mes.

La reforma del inmueble, que tiene 183 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, ha supuesto una inversión de 450.000 euros que se han financiado con subvenciones de la Diputación (100.000 euros) y fondos propios (68.000 euros) y el resto, el propietario de la masia.

Una vez se concluya el periodo de cesión, la casa rehabilitada volverá a manos del propietario y este decidirá si mantiene el alquiler o da otro uso al edificio. Esta iniciativa quiere ayudar a frenar la pérdida de población en Guixers, que en la actualidad solo tiene 130 vecinos censados.

El consistorio no descarta repetir este tipo de iniciativa con alguna otra masía del municipio.